Aksaray’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Aksaray’da yoğun sis nedeniyle meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sabaha yoğun sis ile uyanan Aksaray’da kazalar peş peşe geldi. Görüş mesafesinin kent merkezinde 10, karayollarında ise 5 metreye kadar düştüğü yollarda 5 ayrı trafik kazası yaşandı. Aksaray - Konya Karayolunda 2, Adana Karayolunda 2 ve kent merkezinde 1 olmak üzere meydana gelen 5 trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazalara intikal eden 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri özellikle karayollarında güvenlik önlemi aldı. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, araçlarda flaşörler yakarak yavaş yavaş seyretmeye çalıştı. Kent merkezi ve karayollarında yoğun sis halen devam ediyor.