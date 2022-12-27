Aksaray’da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan yoğun sis görüş mesafesini kent merkezinde 60, karayollarında ise 20 metreye kadar düşürdü.

Aksaray’da sabahın ilk ışıklarıyla etkili olan yoğun sis görüş mesafesini kent merkezinde 60, karayollarında ise 20 metreye kadar düşürdü.

Aksaray’da merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi karayollarında 20 kent merkezinde ise 60 metreye kadar düşerken sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle ulaşımda kısmi aksamalar yaşanırken otomobiller sis farlarını yaktıkları halde trafikte güçlükle ilerleyebildi. Aksaray Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri 4 gündür Aksaray’ı etkisi altına alan yoğun sisin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirtti. Sis özellikle Konya, Adana, Nevşehir ve Ankara yollarında etkisini gösteriyor.