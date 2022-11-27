Dün mevsimin ilk karı yağdığı Aksaray yoğun sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sis özellikle karayollarında etkili oldu.

Dün mevsimin ilk karı yağdığı Aksaray yoğun sisle kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sis özellikle karayollarında etkili oldu.

Mevsimin ilk kar yağışını dün alan Aksaray’da sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Kent merkezinde kısmen etkisini gösteren sis özellikle karayollarında yoğun olarak kendisini hissettirdi. Aksaray - Konya, Ankara, Adana ve Nevşehir karayollarında yoğun görülen sis yer yer görü mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Hava sıcaklığının gece 2 gündüz ise 5 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle karayollarındaki sürücülerde zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler araçlarındaki dörtlü flaşörleri yakarak seyrederken birçok sürücü de sağ şeritten hızlarını 40 kilometreye kadar düşürdü.