Aksaray’da bulunan mevcut kabristanların dolması sebebi ile yapımı zaruri hale gelen Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliye Projesinde inşaat çalışmalarının ardından ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına başlanıldı.

Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, uzun yıllar hizmet vermesi göz önünde bulundurularak projelendirilen Yeni Şehir Mezarlığı ve Külliyesi’nin, Aksaray Dorikini mevkiinde 340 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni Şehir Mezarlığı içerisinde külliye binasının yanı sıra idari hizmet binası, otopark, güvenlik binaları, gasilhane, morg, abdesthaneler ve sosyal donatı alanlarına yer verildi. Yeni Şehir Mezarlığı günün her saatinde güvenle kullanılması için güvenlik kameraları ve aydınlatmaların montajı da yapıldı. Yeni mezarlık alanında aile mezarlığı yanında eş yanı mezarlığı, şehit mezarlığı, gazi mezarlığı, sıralı mezar, kimsesizler mezarı, çocuk mezarı ve ayrıca gayri müslimler için de asri mezarlığı gibi bölümler yer alıyor. Yeni şehir mezarlığında bin 500 adet mezar defin için hazır getirildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan projenin ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına başlayan belediye ekipleri bin 600 metre uzunluğundaki giriş yolunun orta refüjüne ve dış kısmına kara servi ağacı dikiyor" denildi.

İlk etapta 320 adet ağacı toprakla buluşturan Aksaray Belediyesi ekipleri yeni şehir mezarlığında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına devam edecek.