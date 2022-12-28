Aksaray’da trafik ekiplerince trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda "Yaya Önceliği" denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Aksaray’da trafik ekiplerince trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda "Yaya Önceliği" denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan, "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" uygulaması çerçevesinde Aksaray’da da denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin trafik yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda, "Yaya Önceliği" denetimleri yapıyor. Yayaların geçitleri güvenli kullanmasını sağlamak ve araçların yayalara öncelik sağlama bilincinin artırılması adına yapılan denetimler kent genelinde devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan denetimler trafik yoğunluğuna göre noktalarda yapılan değişimlerle akşam saatlerine kadar sürdürülüyor. Trafik ekipleri yaşlı vatandaşlara noktalarda yardımcı olurken, araçlar durduruluyor. Yaya yoğunluğuna göre araçlar, araç yoğunluğuna göre ise yayalar çizgiler üzerinde bekletiliyor. Vatandaşlar polis ekiplerinin yaptığı uygulamaları memnuniyetle karşılıyor.

Polislerin yayalara yardımcı olduğunu belirten Hüsamettin Oflaz (38) isimli vatandaş, “Polis kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yaya ve yayalarımıza öncelik verelim. Bu konuda büyük hassasiyet gösterelim. Hepsinden Allah razı olsun o konuda önceliğe önem verdikleri ve bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Bizim can güvenliğimize destek verdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

Celal Sarıkaya ise, “Aksaray’da bu tür yaya geçidinde polisler çok yardımcı oluyor. Memnunuz o konuda mesela Ankara’da bu kadar yardımcı olunmuyor. Çok çalıştım Ankara’da ama Aksaray’ı bu konuda çok beğeniyorum. Hem yaya hem araç süren kardeşlerimiz hem de polislerimiz bu konuda çok iyi, beğeniyoruz. Sürücülere daha çok iş düşüyor. Yaya geçidinde dikkat etsinler. İlk önceliği geçitte yayaya versinler. Memnunuz bu konuda hem polis kardeşlerimiz hem Aksaray olarak memnunuz. Ben Ankara, İstanbul’da çok çalıştığım için bu konuda Aksaray’ı beğeniyorum” diye konuştu.