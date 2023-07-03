Aksaray’da Niğde-Ankara Otoyolu Ağaçören ilçesi yakınlarında aniden motor kısmından alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Niğde-Ankara Otoyolu Ağaçören ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Faruk O. yönetimindeki 34 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını sağa çektikten sonra aşağıya indi. Bu sırada otomobil bir anda alev topuna döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.