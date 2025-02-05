Aksaray’da aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan jandarma ekipleri, 1 ayda 236 aranan şahsı yakalayarak gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 64’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında 236 aranan şahsı yakaladı. Yapılan operasyonlar, saha çalışması, uygulama ve takipte yakalanan ve çeşitli suçlardan aranması olan şahıslar İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 236 aranan şahıstan 64’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar yapılan işlemlerinin ardından yine adli makamlarca serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi.