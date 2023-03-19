Aksaray’da öğle saatlerinde başlayan yağmur saatlerdir etkisini sürdürürken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kaçamadı.

Aksaray’da dün etkili olan dolu yağışı bugün yerini yağmura bıraktı. Öğle saatlerinde başlayan yağmur halen etkisini sürdürürken, zaman zaman şiddetini artırıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kaçamazken, trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Şehrin muhtelif yerlerinde oluşan su birikintileri araç sürücülerine de zor anlar yaşatıyor. Yağışın gün içerisinde de etkisini göstermesi bekleniyor.