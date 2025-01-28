Aksaray’da son 1 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Ocak tarihlerinde il merkezinde, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adres aramalarında 621,76 gram sentetik kannabinoid, 24,19 gram eroin, 7,35 gram metamfetamin, 1,95 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hap, 5 adet pype, 1 hassas terazi ve 6 bin lira suçta kullanılan para ele geçirildi. Gözaltına alınan 50 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.