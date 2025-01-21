Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yapılan farklı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar, Aksaray merkezde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda 25 şüpheli hakkında takip ve inceleme başlattı. İnceleme ve takibin ardından NSM ekipleri tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 171 adet ecstasy, 119,77 gram sentetik kannabinoid, 4,00 gram amfetamin, 24,87 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 0,7 gram kokain, 5 adet pype ve bin 800 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.