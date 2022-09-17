Aksaray’da toplu taşıma ve servis araçlarının denetimleri devam ediyor.

Aksaray’da toplu taşıma ve servis araçlarının denetimleri devam ediyor.

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kentin 6 farklı noktasında toplu taşıma ve servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Vatandaşların toplu taşıma ve servis araçlarında güvenle seyahat edebilmesi, sürücülerin evrak kontrollerinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde duraklara gelen araçlar tek tek inceleniyor. 6 farklı noktada duraklarda durdurulan toplu taşıma ve servis araçlarında öncelikli olarak plaka üzerinden tescil denetimi yapılıyor. Daha sonra sürücülerin ehliyet ve araçların ruhsatları POLCEP sistemi üzerinden inceleniyor. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde incelemelerin ardından sürücülere seyahat güvenliği hakkında bilgiler verilirken, uymaları gereken kurallar anlatılıyor. Toplu taşıma ve servis araçlarının güzergahlarına göre kent genelinde sabah saatlerinde başlatılan denetimler akşam saatlerine kadar devam ediyor.