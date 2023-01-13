Aksaray’da tırın otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada devrilen tır nedeniyle Aksaray-Konya yolunda 2 saat trafik aksadı.

Aksaray’da tırın otomobil ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada devrilen tır nedeniyle Aksaray-Konya yolunda 2 saat trafik aksadı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine giden Ş.M. (60) idaresindeki 38 JG 173 plakalı tuz ve zeytin yüklü tır ilçe girişindeki trafik ışıklarına geldiği esnada ışıklardan hareket eden H.A. (20) yönetimindeki 06 CTG 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken, sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Ö.M. (31), M.A. (17) ve C.A. (16) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, karayolunda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Trafik akışı ise Sultanhanı ilçe merkezinden sağlandı. 2 saatlik çalışmanın ardından devrilen tırın kaldırılmasıyla karayolu trafiğe açıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.