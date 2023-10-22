Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu’nun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Aksaray istikametine giden M.A.E. (22) idaresindeki 33 AGJ 635 plakalı market ürünleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan tırın dorsesindeki market ürünleri yola savrulurken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı M.S.M. (20) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.