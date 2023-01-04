Aksaray’da yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlısının Ankara’da vefat eden dedesinin taziye ziyaretinden memleketi Gaziantep’e giden polis memuru Ali Doğan P. (29) idaresindeki 06 FZ 4430 plakalı Volkswagen marka otomobil yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Ahmet D. (49) yönetimindeki 34 CCF 132 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Füsun C. (37) ve Muhammer D. (43) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.