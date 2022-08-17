Aksaray’da sosyal yardıma ihtiyaç duyan çalışabilir durumdaki kişilere yönelik hazırlanan proje sayesinde 130 kişi iş sahibi oldu.

Aksaray’da sosyal yardıma ihtiyaç duyan çalışabilir durumdaki kişilere yönelik hazırlanan proje sayesinde 130 kişi iş sahibi oldu.

Aksaray’da Valilik tarafından başlatılan ‘İstihdamla Gülen Yüzler Projesi’ çerçevesinde daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen 130 kişi işe yerleştirildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çalışabilir durumdaki dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen proje başarısının modellenerek tüm Türkiye’de uygulanabileceğini söyledi.

Proje çerçevesinde işe yerleşen dezavantajlı grupta yer alan vatandaşları Valilikte kabul eden Vali Hamza Aydoğdu; Türkiye ilk olacak bir proje başlattıklarını ifade ederek, hazırlanan proje ile 7 ayda 130 kişinin istihdamının gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen bu kişilerin artık hiçbir destek almadan kendi geçimlerini sağlamak için çalıştığını kaydeden Vali Aydoğdu, “Proje çerçevesinde dezavantajlı grupta yer alan çalışabilir gençler ve kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden mülakata alınarak iş görüşmelerine katılımları sağlanıp işe yerleştirmeleri yapıldı. Bu vatandaşlarımız herhangi destek almadan şimdi kendi geçimlerini sağlayabiliyorlar. Geçen hafta 30 kişi işbaşı yaptı. Buradaki amacımız şu; vatandaşlarımızın iş yapabilme yeteneği, gayreti, teknik tarafları varsa onlara iş bulmak ve onların kendi emeklerinin karşılıklarını almalarını sağlamaktı. Biz bu proje ile çalışabilir dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızın iş bulmalarına vesile olup onların istihdam edilmelerini sağlamış olduk” dedi.