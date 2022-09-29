Aksaray Belediyesi, vatandaşların her anında yanında olmak için başlattığı sosyal belediyecilik projelerini sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi, vatandaşların her anında yanında olmak için başlattığı sosyal belediyecilik projelerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, yeni doğum yapan annelere içinde biberondan emziğe kadar yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak "Hoş geldin bebek" paketini hediye ediyor. Yetişkin hastalar içinse hasta bakım setlerini hasta yakınlarına ulaştırıyor. Sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdüren Aksaray Belediyesi, yeni doğan bebekleri ilk belediyecilik hizmeti ile tanıştırıyor. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde doğan bütün annelere içerisinde yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin bulunduğu paketleri hediye ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in küçük hemşerilerimize bir hediyesi olan paketlerde; bebek bezinden biberona, bebek kreminden tulumuna kadar ihtiyaç duyulan her türlü malzeme yer alıyor. Hijyenik ve kaliteli ürünler şık paketler içinde ailelere ulaştırılıyor. Aksaray Belediyesi ekiplerince, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde dünyaya gözlerini açan minik vatandaşlara verilen hediyeler ile anne babaların mutluluklarına mutluluk katılmış oldu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, ‘Hoş Geldin Bebek’ Projesiyle yeni doğan bebeklere belediyenin ilk hizmeti ile tanıştırdıklarını söyledi.