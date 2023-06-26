Aksaray’da Kurban Bayramı nedeniyle ilçe, belde ve köylerde hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını yoğunlaştıran İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde resmi ekiplerce vatandaşları uyarırken sivil jandarma ekipleri de denetim yapıyor.

Kurban Bayramı önceki şehir genelinde çalışmalarını yoğunlaştıran Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe, belde ve köylerde adeta teyakkuza geçti. Özellikle kırsal alanda kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde, yerleşim yeri merkezinde üretici ve vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri hem denetim hem de bilgilendirme yapıyor. Özellikle hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, sahte para, telefonda ödeme, internetten ödeme gibi konularda vatandaşları dikkatli olmaların konusunda bir bir uyarıyor. Ayrıca bu bölgelerde görev alan sivil jandarma ekipleri olabilecek olumsuzluklara karşı denetim yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize titizlikle devam edilecektir” denildi.