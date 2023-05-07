Aksaray’da öğle ve akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede sular altında kalan şehirde trafikte olumsuz etkilendi.

Aksaray’da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kaçamazken, trafikte de kısmen aksamalar yaşandı. Şehrin muhtelif yerlerinde oluşan su birikintileri araç sürücülerine de zor anlar yaşatırken yağmur yağışı aralıklarda şehir genelinde devam ediyor. Yağmur yağışı Aksaray-Ankara, Adana, Konya ve Nevşehir karayollarında da etkili oluyor.