Aksaray’da bardaktan boşanırcasına yağan sağanak sele neden oldu. Şehir merkezinde rögar kapaklarından sular fışkırdı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Aksaray’da gün boyu belirli aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur şehir merkezi, Güzelyurt ve Ortaköy ilçesi, Taşpınar beldesi, organize sanayi bölgesi ve birçok köy ile tarım arazilerini sular altında bıraktı. Şehir merkezinde bazı rögar kapaklarından sular fışkırırken, birçok köyde tarım arazileri adeta göle döndü. Apartman çatı tahliye borularından inen yağmur suları yağmurun şiddetini gözler önüne sererken, şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerde, belde ve köylerde İl Afet Acil Müdürlüğü (AFAD) ve Aksaray Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Belde ve köylerde ise belediyelerin kepçe ve kurtarma araçlarıyla çalışmaları devam ediyor. Birçok alanda kurtarma ve temizleme çalışması yapan Aksaray AFAD ekipleri Güzelyurt ilçesinde sular altında kalan tarım işçilerinin çadırlarına yardım götürdü. AFAD tarafından battaniye, yatak ve gıda maddesi yardımı yapılırken çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. Şiddetli yağmur karayolları ve şehir merkezindeki trafikte de olumsuzlukları beraberinde getirdi.