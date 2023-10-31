Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu” çerçevesinde Aksaray’da 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı talimatıyla Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan - JASAT Mercek Operasyonu” gerçekleştirildi. 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonun Aksaray ayağında 72 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 22 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 54 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.