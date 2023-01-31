Aksaray’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezinde yılın ilk karı yağmaya başladı.

Aksaray’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde şehir merkezinde yılın ilk karı yağmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Aksaray’da beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde hafif başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırırken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yılın ilk karının keyfini çıkarmak için sokaklara akın etti. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini tahmin ederken, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray’da vatandaşlar bereketi mutlulukla karşıladı.

Kar yağışından mutlu olduğunu belirten Mehmet Ali Ceviz (49), “Vallahi çok mutlu olduk. İnanın ki para bulmuş gibi sevindik. Şükür ki Allah’a bu günleri de gördük. İnsanlar umutsuzlaşmıştı. Yağmur kar gelmiyor diyerek, ama şu an bakıyorum insanlar hem gülüyorlar hem eğleniyorlar. Ülkemizin de her tarafında yağışların olduğunu hava durumlarından görüyoruz. Ayrıca çok mutlu oluyoruz” dedi.

Çiftçilerin mutlu olduğunu anlatan Tahir Ağaoğlu (62), “İlk karımız maşallah iyi yağdı. Bugün geçen senekine göre gecikti ama cenabı Allah’ın emridir. Bu günlere şükürler olsun. Çiftçilerimize hayırlı olsun. İnşallah iyi olur, bereketli olur. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bize de hayırlı uğurlu olsun, herkese hayırlı uğurlu olsun. Kar olmazsa kışın tadı olmaz” diye konuştu.

Ekinlerin kurduğunu ve karın iyi geleceğini belirten Ömer Yiğit (54), “Beklenen kardı biraz geçte olsa yağdı. Yani şimdi doğada ekinler falan ekildi. Kuru kalmışlardı bu yağış iyi oldu. Bundan sonrası da güzel olur. Şükürler olsun geçen seneye bakılırsa çok az ama yine de bu başlangıç iyi, bundan sonra da iyi olur” ifadelerine yer verdi.

Yavuz Bayram Çalışkan (46) ise “Nimetin bereketin yağdığı Aksaray’ımızda güzel bir güne uyandık. Kar yağıyor topraklarımıza, ovalarımıza, dağlarımıza, buğdaylarımıza, arpalarımıza, başaklarımıza ne güzel bir gündeyiz. Allah’ın sevgili kullarıyız. Ulu Caminin önünde huzur içinde yaşıyoruz. Güzellikler olsun. Şehrimiz sevgiyle dolsun” dedi.