Aksaray’daki şiddetli fırtına nedeniyle tırın üzerinde bulunan konteynerler karayoluna düştü. Polis ekiplerinin yoğun mücadele verdiği olayda konteynerler kepçe marifeti ile kaldırıldı.

Olay, Aksaray - Konya Karayolu 50. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 58 AEH 739 plakalı tırla Antalya’dan Sivas’a gönderilen konteynerler, Aksaray - Konya Karayolunda fırtına nedeniyle tırın dorsesinden kurtularak yola düştü. Yola düşen 2 adet konteyner trafikte büyük tehlike oluştururken, tır sürücüsü M.Ş. (38) durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafiğin kontrollü bir şekilde verildiği karayoluna çağırılan kepçe ile konteyner yoldan alındı.