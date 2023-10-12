Aksaray’da yaşanan kazaların en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdüren polis, karadan yaptığı denetimlerin yanı sıra helikopterle havadan da trafik denetimi yapıyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yapıyor. Eğitimden denetime kadar şehir genelinde birçok uygulama ve çalışma yapan polis ekipleri, karadan yapılan denetimlerin yanı sıra havadan da trafiği denetliyor. Polis helikopteri ile Aksaray-Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana karayollarında devriye atan ekipler, sürücülerin kural ihlallerini havadan tespit ederek karadan cezai işlem uyguluyor. Yapılan helikopter destekli trafik denetiminde kusurlu görülen 36 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulanıyor.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik denetimleri artarak ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.