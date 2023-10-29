Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyreden Yakup Altınkaya (30) idaresindeki 42 YL 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafiğe kapalı olan yol çalışması alanında park halindeki iş makinesine çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada, sürücü araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.