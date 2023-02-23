Aksaray’da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Aksaray E-90 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya istikametine seyreden Serdar B. (40) idaresindeki 07 DT 720 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Mahmut G. (30) yönetimindeki Volkswagen marka kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilin ön kısmı adeta hurdaya dönerken otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife B. (59) ile Fatma B. (79) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan Fatma B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.