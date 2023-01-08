Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde’de meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi istikametinden Tacin Mahallesi istikametine giden Yusuf U. (47) idaresindeki 68 KN 178 plakalı otomobil ile Hacılar Harmanı Mahallesi’nden Toptancılar Sitesi’ne giden Erdoğan İ. (18) yönetimindeki 68 AAD 669 plakalı Bisan marka motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ali G. (18) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.