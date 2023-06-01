Aksaray’da 24 Mayıs’ta doktor arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından atlayarak hayatını kaybeden hemşirenin soruşturmasında Özel İnova Hastanesi sahibi Op. Dr. Türkcan Coşgun gözaltına alındı.

Olay, 24 Mayıs tarihinde sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yıldırım Rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özel İnova Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Saliha Tuncel (25), iddiaya göre erkek arkadaşı olan ve yine aynı hastanede görev yapan Uzman Doktor H.İ.A.’nın (43) Yıldırım Rezidansın 7. katındaki dairesinin balkonundan kendini aşağıya attı. Genç hemşire rezidansın 1. katındaki balkona düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hemşire Saliha Tuncel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hemşire Saliha Tuncel’in cenazesi memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanenin sahibi gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri İnova Hastanesi Müdürü Çiğdem Ö. ve genç hemşirenin erkek arkadaşı Doktor H.İ.A.’yı evlerine düzenlediği operasyonla genç hemşireyi intihara teşvik iddiasıyla gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen doktor adli kontrolle serbest kalırken, hastane müdürü Çiğdem Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç hemşirenin ölümü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın halen devam ettiği olayla ilgili bugün Özel İnova Hastanesi Sahibi Op. Dr. Türkcan Coşgun da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Coşgun emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.