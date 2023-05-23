Aksaray’da motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine motosikletiyle seyreden Sezgin Kara (18), önünde aynı istikamete seyreden S.K. yönetimindeki 68 BK 010 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken sürücü Kara ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Sezgin Kara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsünden geriye motosikleti ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafları kaldı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.