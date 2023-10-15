Aksaray Belediyesi Bilim Merkezini ziyaret eden minik öğrenciler bilime dair etkinlikler yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Aksaray’da Kılıçaslan İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Döndü Aksoy ile birlikte Aksaray Belediyesi Bilim Merkezini ziyaret etti. Her gün hızla gelişen bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler alan minik öğrenciler, bilim merkezinde meraklı gözlerle hem eğitim aldı hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanan öğrenciler, atölyelerde etkinlikler yapıp bilim ve teknolojiye dair araştırma yaptı. Bilim merkezindeki tüm etkinlik alanlarında incelemeler yapan minik öğrencilere öğretmenleri Döndü Aksoy ve bilim merkezinde görevli uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Özellikle mars ve gezegenler hakkında meraklı gözlerle inceleme yapan minik öğrenciler daha sonra canlı türlerini inceleyerek hava akımı gibi birçok alanda gelişimlere dair detaylı bilgiler edindi. Oldukça eğlenceli vakit geçiren minik öğrenciler ziyaretlerinin ardından yetkililere teşekkür ederek bilim merkezinden ayrıldı.