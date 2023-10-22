Aksaray’da minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan akrabalarının düğünü için Nevşehir’e gelen aile düğün sonrası Nevşehir’den Bursa’ya dönmek için yola çıktı. Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Harun E. (39) idaresindeki 16 BEY 234 plakalı düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobile yine aynı istikamete seyreden Talha D. (23) yönetimindeki 42 APB 998 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada otomobil ve minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralanırken otomobilde bulunan ve düğünden dönen Zehra E. (24), Safiye İ. (50) ve Lina E. (2) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Araç sürücülerinin sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesiyle tedavi edilirken diğer 3 yaralı ilk müdahaleleri ola yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yol ortasında kalan ve trafiğin tamamen durmasına neden olan minibüs polis ve vatandaşlar tarafından itmek suretiyle yolun kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.