Aksaray Belediyesinin öğrencilerin ve kitapseverlerin sosyal, kültürel, sanatsal alanda dolu dolu vakit geçirmelerini sağlamak için hizmete sunduğu Kitap Konakları günlük 3 bin öğrenciyi ağırlıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in eğitime destek vermek ve kitapseverlerin kaynak kitaba ulaşımını kolaylaştırmak amacı ile hayata geçirdiği Nuri Yazıcı Kitap Konağı, Tapduk Emre Kitap Konağı, Paşacık Kitap Konağı ve Ahmet Yesevi Kitap Konağında yaz tatili yoğunluğu yaşanıyor. Okulların tatil edilmesi ile öğrenciler boş zamanlarını ilgilerini çekebilecek nitelikte inşa edilen kitap konaklarında değerlendiriyorlar. Bu tesislerde bulunan bireysel çalışma odaları, kitap okuma alanları, araştırma alanları ve toplu çalışma alanları gibi bölümlerini öğrenciler severek kullanıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’de Kitap Konaklarını kullanan öğrencileri sık sık ziyaret ediyor. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Dinçer, çeşitli ikramlarda bulunarak kendi öğrencilik yıllarında yaşadığı anılarını paylaşıyor. Başkan Dinçer tarafından yapılarak hizmete açılan Kitap Konaklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğunu belirten öğrenciler kitap konaklarını severek kullandıklarını belirtti.