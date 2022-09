Aksaray’da haftayı telaşla geçiren veliler, çocuklarının okul alışverişleri için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

Aksaray’da haftayı telaşla geçiren veliler, çocuklarının okul alışverişleri için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

Aksaray’da hafta başında kademeli olarak anasınıfları ve ilkokul 1. sınıf eğitimlerinin başlamasıyla birlikte okullarda heyecan başlarken, velilerin de alışveriş telaşı başladı. Vatandaşlar çocuklarının hem kıyafet hem de kırtasiye malzemelerini almak için mağaza ve kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde mağazaların yolunu tutan vatandaşlar, ilk olarak giyim mağazalarında okulların üniformalarına baktı. Aksaray’da 70 farklı okulun üniformalarının satıldığı mağazalarda üniformaları tek tek deneyen veliler hem kışlık hem de yazlık üniformaları şimdiden satın alarak kıyafet alışverişine devam etti. Daha sonra kırtasiyelerin yolunu tutan vatandaşlar, çocuklarının isteklerine göre çanta, defter ve kitap alışverişi yaptı. Esnaflar çanta satışlarının arttığını belirtirken, veliler fiyatların marketlere göre uygun olduğunu ve esnafların kolaylık sağladığını anlattı.

Okulların kademeleri olarak açıldığını ve özellikle çanta satışlarında yoğunluk olduğunu belirten kırtasiye işletmecisi Fatih Budak (40), “İlköğretim 1 ve kademeli olarak açılan okullarda satışlarımız başladı. Şu anda hafif hafif devam ediyor satışlarımız. Tabii haftaya pazartesi tüm okullarımız açılınca satışlarımız daha da yoğunlaşacaktır. Fiyatlarımız uygundur. Tabii okul açıldığında bazı velilerimiz kırtasiye alışverişlerini büyük marketlerden tercih etseler de çanta satışımız daha yoğun” dedi.

Çocukları için kırtasiye alışverişine çıkan Günaydın Doğanay (49) ise, “Şu an telaş güzel, her şey uygun, uygun şekilde alıyoruz. Allah razı olsun arkadaşlar da yardımcı oluyorlar. İkramını da yapıyorlar, şu anda memnunuz. Çocuklarımız için alışverişe çıktık. Bu telaşa biz de ortak olduk. İnşallah çocuklarımız hayırlısıyla okurlar. Bu korona hastalığı yüzünden biraz geç oldu ama güzel, şimdi memnunuz her şeyden, okulumuz da başlıyor. Aileler olarak mutluyuz” diye konuştu.