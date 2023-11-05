Aksaray’da kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetim yapan polis, sürücülerin ışık ihlallerini metrelerce uzaktan dron ile bir bir tespit etti.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin trafik yoğunluğunun yaşandığı bulvar ve caddelerde trafik ihlal denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bediüzzaman Bulvarı başta olmak üzere, Atatürk Bulvarı, 50. Cadde ve Selçuk Caddesi üzerinde denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, trafikteki kural ihlallerini yerinde tespit ederek cezai işlem uyguluyor. Yaklaşık 2 saat süren nokta uygulamalar sürekli konum değişimi ile tekrarlanıyor. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ihlali ve cep telefonu kullanımının önüne geçmek için yapılan denetimlerde sürücülere araç tescil plakaları üzerinden POLCEP sistemi ile cezai işlemi elektronik ortamda yapılıyor.

Kırmızı ışık ihlalleri dron ile tespit edildi

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bediüzzaman Bulvarı’nda gerçekleştirilen denetimde kural ihlalleri dron kamerasının gözünden kaçmadı. 50 metrelik yol kavşağında düzenlenen denetimde 1 halk otobüsü ile 1 otomobilin kırmızı ışık ihlalleri dron kamerasına yansırken, araçların ihlali hem dron hem de radar görüntüleme cihazı ile kaydedildi. Polis ekipleri 2 aracın sürücüsüne 951 TL’den toplamda bin 902 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada denetimlerin aralıksız gece gündüz devam edeceği bildirildi.