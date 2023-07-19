Aksaray’da akşam saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kız çocuğu, AFAD ekiplerince sabaha karşı bulunarak sağ salim ailesine teslim edildi.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Güneşli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu Merve D., akşam saatlerde ailesinden habersiz evden dışarıya çıktı. Bir süre sonra çocuğun olmadığını fark eden aile kendi imkanlarıyla arama yaptı. Yapılan aramada çocuk bulunamazken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. 4 saat süren aramada kız çocuğu sabaha karşı sağ salim bulunarak olay yerinde bulunan ambulansta sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Çocuklarına kavuşan aile AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.