Aksaray’da trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla başlatılan karma trafik denetimleri işlek cadde ve sokaklarda aralıksız sürdürülüyor.

Aksaray’da trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla başlatılan karma trafik denetimleri işlek cadde ve sokaklarda aralıksız sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelindeki işlek cadde ve sokaklarda oluşabilecek muhtemel trafik kuralı ihlallerine karşı başlattığı karma trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Akşam saatlerinde Ebulfeyz Elçibey Caddesi, Ankara Caddesi, Pir Ali Sultan Caddesi ile bağlı sokaklarında denetim yapan ekipler, emniyet kemeri, sigorta, muayene, cam filmi ve egzoz kontrolü yapıyor. Trafikteki kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruluyor. Sürücülerin ehliyet sorgusunun yapıldığı denetimde, POLCEP sistemi üzerinden aracın sigorta ve muayene sorgusu yapılıyor. Noktalarda araçların egzoz dinlemesi yapılırken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden denetimlerde görev alan ekipler her 2 saatte bir değişirken, cadde ve bağlı sokaklarda denetleniyor.