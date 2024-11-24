Aksaray’da fırtına ve yağmur yağışı yerini kar yağışına bırakırken, özellikle karayolları başta olmak üzerine etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama çalışması başladı.

Aksaray’da dün öğlen başlayan rüzgar akşam saatlerinde yerini fırtınaya bırakırken, gece yarısı fırtınayla birlikte etkili olan yağmur yağışı ise daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana Karayolu’nda etkili olan ve görüş mesafesini de yer yer 15 metreye kadar düşüren kar yağışı etkili olan fırtınayı da dindirdi. Şehir merkezinde de kar yağışı etkili olurken, karayollarında tuzlama çalışmaları hemen başlatıldı. Kar yağışı öncesi termometrelerin 15 derece gösterdiği hava sıcaklığı kar yağışının ardından 0 dereceye kadar düştü. Karayolları ekipleri başta olmak üzere emniyet, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve polis ekipleri teyakkuza geçti. Şehirde kar yağışı halen devam ediyor.