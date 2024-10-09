Aksaray’ın Eskil ilçesinde kaçak olduğu belirlenen 4 ev ile 16 bahçe duvarı belediye ekipleri tarafından yıkılırken, yıkıma karşı çatıya çıkan şahıslardan biri "atarım kendimi aşağıya" derken, kimisi de “kan çıkar” diye ekipleri tehdit etti.

Aksaray’ın Eskil İlçe Belediyesi, Fatih Mahallesi Kaputaş Yaylası’nda 4 ev ile 16 bahçe duvarının kaçak olduğunu tespit edip yıkım kararı aldı. Ardından jandarma ve çevik kuvvet ekipleri eşliğinde kaçak olduğu belirlenen 20 yapı iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmak istendi. Yıkım öncesi iş makinelerini gören kaçak yapı sahipleri iş makinelerinin önünü kesti. Yaptıkları evin yıkılmasını önlemek için iş makinelerinin önüne kesen vatandaşlar yıkıma engel olmak isterken, olaya jandarma müdahale etti. Jandarma ekipleri kaçak yapı sahiplerine uzun süre ikna etmeye çalışırken, ikna olmayan kaçak yapı sahiplerinden biri çatıya çıkıp "atarım kendimi aşağı" derken, kimisi de “kan çıkar, ölüm olur” diye ekiplere tehditler savurdu. Zor kullanan jandarma ekipleri şahısları olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken direnen şahıslar ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bir evin sahibi, evini yıktırmamak için evin çatısına çıktı. Evi yıkılırsa çatıdan atlayıp, intihar edeceğini söyleyen şahıs zorla ikna edilerek aşağıya indirildi. Çatıdan indirildikten sonra sırayla evler ve avlu duvarları kontrollü bir şekilde yıkıldı.