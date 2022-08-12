Aksaray’da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 113 kök kenevir, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray’da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 113 kök kenevir, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kent genelinde sorumluluk bölgesinde geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, 2 şahsın kenevir ekimi yapıp uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ağaçören ilçesinde Muharrem A. (38) ve Behiç Y. (57) isimli şahısları takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. İkametin bahçesinde yapılan aramalarda, 113 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilerek vatandaşlarımızın zehirlenmesine fırsat verilmeyecektir” denildi.