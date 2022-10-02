Aksaray’da yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırlara yönelik denetim yapan jandarma trafik ekipleri, yasal yük oranının üzerinde olan 3 araca 18 bin 379 TL para cezası kesti.

Aksaray’da yük taşımacılığı yapan kamyon ve tırlara yönelik denetim yapan jandarma trafik ekipleri, yasal yük oranının üzerinde olan 3 araca 18 bin 379 TL para cezası kesti.

Aksaray’da tonajlı araç denetimlerini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçe, belde, köy ve karayollarında yaptığı uygulamalarda yasal sınır üstü taşımacılığına geçit vermiyor. Kamyon, tır ve kamyonet gibi yük taşımacılığı yapan araçları tek tek durdurarak denetleyen jandarma trafik ekipleri, ilk olarak ehliyet, ruhsat ve yeterlilik belgesi kontrolü yaptı. Ardından araç üzerinde denetleme yapan jandarma, plaka, motor şase, branda çekme ve yük kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde yasal kapasiteden fazla yük taşıyan, yükü karayoluna dökülecek şekilde branda çekmeden taşımacılık yapan ve trafiği tehlikeye düşüren 3 araç sürücüsüne 18 bin 379 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçların taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.