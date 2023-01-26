Aksaray’da ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçunun önlenmesine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 şahsı gözaltına aldı.

Aksaray’da ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçunun önlenmesine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 şahsı gözaltına aldı.

Operasyon, merkezde 4 farklı adrese yönelik eş zamanlı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda N.C., R.C., H.Y. ve M.T. isimli 4 şahsın evlerinde ruhsatsız silah bulundurdukları ve meskun mahalde havaya ateş ettikleri bilgisine ulaşıldı. Şahısların evlerinde silah ve silahlara ait mermileri sakladığı bilgisiyle harekete geçen jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yeterli delil ve bulgular elde eden jandarma operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe sınırları içerisinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, N.C., R.C., H.Y. ve M.T. isimli 4 şahsı yakaladı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 346 adet 9 mm tabanca fişeği ve 10 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlandı. Gözaltına alınan 4 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.