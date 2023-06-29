Aksaray’da bayram etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzurevini ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen jandarma ekipleri ellerini öperek bayramlarını kutladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri Kurban Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Abdulkadir Üçyıldız Huzurevini ziyaret etti. Ziyarette jandarma ekipleri yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Gün boyu huzur evinde kalan jandarma ekipleri, çeşitli etkinlikler yaparak huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı, kuruyemiş ve tatlı ikramında bulundu. Huzurevi sakinleri jandarma teşkilatına teşekkür etti.