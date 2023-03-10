Aksaray’da aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan jandarma ekipleri, 1 ayda yaptığı operasyon ve uygulamalarda toplam 314 aranan şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde aranan şahısların peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik birçok faaliyet yürüten jandarma ekipleri Şubat ayı içerisinde ilçe, belde ve köylerde yaptığı operasyon, uygulama ve devriye görevinde aranması olan 314 şahsı yakaladı. Jandarma komando timinin de katıldığı çalışmalarda yakalanan şahıslar İl Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.