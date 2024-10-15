Aksaray’da cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi olduğu belirlenen M.C. (24) gözaltına alınırken dükkanda yapılan aramada 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.