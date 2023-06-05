Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı, Hıdırellez şenliklerinde kadınlara Kadın Destek (KADES) eğitimi verdi.

Aksaray’ın merkeze bağlı Helvadere Beldesinde düzenlenen Hıdırellez şenliklerine katılan jandarma ekipleri, Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyeti yaptı. İçişleri Bakanlığının “Kadına El Kalkamaz” mottosu çerçevesinde KADES tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapan jandarma ekipleri KADES uygulamasının cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgilendirme yaptı. Programa katılan erkeklere ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verildi. Ayrıca şenlik alanında bulunan vatandaşlara ailenin önemini belirtmek amacıyla “Güçlü toplum güçlü aile ile başlar, bugün evlerine gittiklerinde eşlerin birbirine ve çocuklarına, onları ne kadar çok sevdiklerini” söylemeleri konusunda ricada bulunuldu.