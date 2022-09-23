Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe programından faydalanarak Aksaray’a kazandırılan Atık Toplama Ayırma Tesisi’nde günlük 5 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hibe programından faydalanarak Aksaray’a kazandırılan Atık Toplama Ayırma Tesisi’nde günlük 5 ton atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Aksaray Belediyesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve sıfır atık yönetim eylem planı çerçevesinde projelendirdiği Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile I. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşümü mümkün olan cam, kağıt, plastik, metal gibi atıklar ayrıştırılarak bertaraf ediliyor. Aksaray Belediyesi, yaptığı çalışmalarla tüm atıkların kaynağında toplayarak doğaya zarar vermeden dönüşümünü amaçlıyor. Kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak için Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen Atık Toplama Ayırma Tesisi, atık yönetimiyle dönüşebilen atıkların ayrıştırılarak değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

2 yılda yatırım maliyetini karşılayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aksaray Belediyesinin kaynaklarıyla 4 milyon 750 bin lira yatırım bedeline sahip Toplama Ayırma Tesisi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin kısa bir sürede kendi yatırım maliyetini karşılayacağını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Toplama Ayırma Tesisimiz aracılığı ile atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Tesisimizin 2 yıl içerisinde kendi maliyetini karşılamasını ön görüyoruz. Doğaya zarar veren aynı zamanda çevre kirliliğine yol açan atıkları kaynağından ayrı toplayarak ayrıştırılması ve düzenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayan tesisimizde atık yönetim uygulamasını başarıyla yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Toplama Ayırma Tesisinde günlük olarak 5 ton atığın işlemlerden geçerek ayrıştırıldığının altını çizen Belediye Başkanı Dinçer, “Tesisimiz tam kapasiteye ulaştığında günlük 70 ton atık işlenebilecek” dedi.

Başkan Dinçer, sıfır atık yönetimini başarılı şekilde uygulayan Aksaray Belediyesinin hayata geçirdiği Toplama Ayırma Tesisi ile gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefinin olduğunu söyledi.