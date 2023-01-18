Aksaray’da trafik ekiplerince engelli park yeri, hatalı park ve yaya geçidi işgaline yönelik yapılan denetimlerde, hatalı park konumunda bulunan ve engelli park alanını işgal eden 43 araca 18 bin 748 TL para cezası kesildi.

Aksaray’da trafik ekiplerince engelli park yeri, hatalı park ve yaya geçidi işgaline yönelik yapılan denetimlerde, hatalı park konumunda bulunan ve engelli park alanını işgal eden 43 araca 18 bin 748 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentin trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda engelli park yerlerinin kontrolünün sağlanması, hatalı parkların kaldırılması ve yaya geçidi işgalinin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Bankalar Caddesinde başlayarak sırayla Turizm Caddesi, Ankara Caddesi, Eski Sanayi Caddesi ve Kalealtı Caddesinde denetim yapan ekipler Taşpazar Mahallesi 806 Sokak ve bağlı ara sokaklarda ihlal yapan 43 araç tespit edildi. Cadde ve sokaklarda hatalı park konumundaki, engelli park yeri ve yaya geçidini işgal ettiği tespit edilen 43 araç POLCEP sistemi ile görüntülendi. Sistem üzerinden görüntülen araçların plaka tescil numaralarına 436’şar liradan toplamda 18 bin 748 TL para cezası kesildi. Sabah saatlerinde başlayan denetimler gün içerisinde belirli aralıklarla trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda devam ederken, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri gerek araç devriyesi gerekse yaya devriye faaliyeti ile denetimleri sürdürdü.