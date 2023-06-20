Aksaray’da polisin "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Hareketli dakikaların yaşandığı ve kameralara yansıyan kovalamacada sürücü araçla birlikte yakalanırken koltuk altından ruhsatsız tabanca çıktı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir genelinde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAC 358 plakalı otomobil sürücüsüne “Dur” ihtarında bulundu. Polise yaklaştığı anda fren yerine gaza basan sürücü hızla kaçmaya başladı. Uygulama yapan polis ekiplerinin Emniyet Haber Merkezine anonsla plaka ve otomobilin kaçış istikameti bildirmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti. Anonsu alan şehrin dört bir yanındaki ekipler otomobilin kaçış istikameti ve o bölgeyi abluka altına aldı. Sürücünün E-90 Kara Yoluna çakması üzerine kara yoluna yönlenen ekipler yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobili sürücü ve içindeki 2 yolcuyla birlikte Aksaray - Nevşehir Kara Yolu 3. kilometresinde yakaladı. Araç sürücüsü D.Ö. ve otomobilde bulunan B.Y. ile N.S. olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Ardından araçta arama yapan polis ekipleri araç koltuğu altına gözlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheli 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere Hasan Dağı Polis Merkezine götürülürken araç sürücüsüne “Dur” ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.