Aksaray’da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte gece saatlerinde başlayan yağmur halen etkisini sürdürüyor. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ve Gündoğdu Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluşurken, ana arterler ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda trafik kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, şehrin sembollerinden Vilayet Konağı ve Ulu Camii yağış altında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Aralıklarla akşam saatlerine kadar süreceği bildirilen yağışı sevinçle karşılayan Ali Göktaş (49), "Allah’a şükür beklenen yağmurumuz geldi, hamdolsun. Bereketiyle geliyor, yağmurda da ıslanmak gibi güzel bir şey yoktur. Çiftçilerimize daha iyi oldu. Akşam başlayan yağmur aralıksız yağıyor. Toprak yağmura, yağmur toprağa hasret kalmıştı. Hamdolsun bugünümüze, bereketiyle gelecek. Bu yıl bereket yılı olacak inşallah" diye konuştu.