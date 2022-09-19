Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101. yıl dönümünde gaziler törenle anıldı.

Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü’nün 101. yıl dönümünde gaziler törenle anıldı.

Aksaray’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen tören gazi derneklerinin başkanları tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Kanber Demir Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Aksaray’ın Kore ve Kıbrıs gazileri başta olmak üzere onlarca gazi törene gelen vatandaşları selamladı.

Gazilik duygusunun herkese nasip olmayacağını belirten Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mustafa Dağ, “19 Eylül 101.yılı Gaziler Günü kutlu olsun. Ebediyete irtihal eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Hayattaki gazilerimize sağlıklı ömürler dilerim. Gazilik apayrı bir duygu, bunu herkes yaşayamaz. Ancak cepheye gidip savaşırsa orada yaşar. Ama burada yaşayan insanlarında o duyguyu kabul edebilmek için gazisine sahip çıkması lazım. Yüce Türk milletine selam olsun” dedi.