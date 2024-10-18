Aksaray bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edildi.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Bandırma’dan yola çıkan Nurhan Hazer (60) idaresindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirilirken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından Ankara-Aksaray yolu belirli bir süre trafiğe kapatılırken yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.